Mea Reka : Soupe à l’oignon et au uru

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 60 mn

Ingrédients :

Oignon : 1 kg (5)

Uru (fruit de l’arbre à pain) : 1/4

Vin blanc : 15 cl

Bouillon de volaille : 1 L

Fromage râpé : 200 g

Pain baguette : 1/2

Huile d’olive : 5 cl

Beurre : 20 g

Ail : 2 gousses

Thym : 2 tiges

Laurier : 2 feuilles

Persil : 1 tige

Poivre du moulin

Préparation :

Epluchez et découpez le uru en petits morceaux en les trempant rapidement dans de l’eau froide pour éviter leur oxydation. Ensuite, émincez les oignons puis reconstituez un bouillon avec 1 litre d’eau bouillante et du bouillon de volaille en cube ou en poudre.

Dans un faitout, faites suer les oignons dans du beurre et de l’huile d’olive, ajouter l’ail et les herbes aromatiques. Laissez rissoler quelques minutes puis ajoutez le vin blanc. Laissez cuire jusqu’à évaporation du liquide.

Ensuite, ajoutez les cubes de uru et mouillez le tout avec le bouillon de volaille. Laissez cuire sur feu très doux pendant 35 à 45 mn.

Pendant ce temps, préchauffez le gril du four et préparez de l’huile d’olive avec de l’ail écrasé et du thym frais. Découpez la baguette de pain en rondelles, badigeonnez-les avec cette huile parfumée. Etalez-les sur une plaque à four et faites les griller des 2 côtés.

A présent, dans des bols individuels, ajoutez une portion de soupe, disposez 2 tranches de pain grillé, puis le fromage et faites gratiner sous le gril du four quelques minutes.

A servir sans attendre avec un brin de persil et du poivre du moulin.