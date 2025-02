Mea Reka : Rouleaux de printemps au poulet fumé

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 35 mn

Ingrédients :

Galette de riz : 6 à 8

Blanc de poulet fumé : 1 à 2

Salade ou chou chinois : 2 à 3 feuilles

Carotte : 1 petite

Concombre : 1/2

Pousses de soja : 1 poignée

Oignon jaune ou rouge : 1/4

Menthe et coriandre : selon son goût

Avocat : 1/2 (si de saison)

Cacahouète : facultatif

Sauce :

Nuoc mam : 2 c.à.s

Sucre roux : 2 c.à.s

Vinaigre de riz : 4 c.à.s

Eau : 2 c.à.s

Jus de citron : 1 à 2 citrons

Ail, gingembre râpé : 2 c.à.s

Carotte râpée : 2 c.à.s

Préparation :

Préparez les légumes :

Taillez les feuilles de salade (ou chou chinois) et l’oignon finement, râpez un peu de carotte et de concombre (sans les pépins).

Dans un saladier, mélangez-les avec les pousses de soja et les herbes aromatiques.

Ensuite, découpez l’avocat en tranches pas trop épaisses et le blanc de poulet fumé en fines tranches.

Et pour apporter plus de croquant et de gourmandise, vous pouvez concassez des noix de votre choix.

A présent, préparez la sauce d’accompagnement : mélangez ensemble le Nuoc mam, le sucre roux, le vinaigre de riz, le jus de citron et de l’eau. Pour relever le tout, ajoutez de l’ail et gingembre râpé et une touche de carotte râpée.

Rassemblez tous les éléments à porter de main et placez près de vous un récipient d’eau tiède.

Immergez rapidement une galette de riz dans l’eau pour l’assouplir puis placez-la à plat sur le plan de travail avec un chiffon humide.

Disposez des tranches de poulet, des cacahuètes et un peu de mélange de légumes, roulez une première fois, rabattez les 2 extrémités, placez les tranches d’avocat et terminez le roulage.

A déguster sans attendre avec la sauce Nuoc mam.