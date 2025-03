Mea Reka : Ragoût d’agneau aux longans « Façon Tajine »

100% FENUA – Couverts : 4 à 6 personnes

Prêt en 2 heures

Ingrédients :

Agneau (épaule ou selle) : 600 à 800 g

Longans : 15 à 20

Courgette : 1

Olives vertes entières ou dénoyautées : 10 à 15

Oignon : 1

Ail : 1 tête

Mélange d’épices à Tajine : 1 c.à.s

Poivre noir : au goût

Bouillon de volaille en poudre : 1 c.à.s (ou 2 cubes)

Thym : 2 branches

Laurier : 2 à 4 feuilles

Coriandre : racine + feuilles

Huile d’olive

Préparation :

Découpez l’agneau en morceaux de même épaisseur (ni trop gros, ni trop petit) et marinez-les avec le mélange d’épices à Tajine et du poivre.

Découpez la courgette en morceaux, l’oignon en paysanne et conservez les gousses d’ail avec leur enveloppe.

Dans une marmite avec un peu d’huile d’olive, faites saisir les morceaux de viande puis ajoutez l’oignon, l’ail, le thym et le laurier.

Laissez colorer le tout et mouillez à hauteur avec de l’eau. Ajoutez le bouillon de volaille et une racine de coriandre pour apporter plus de goût, puis laissez mijoter à feu doux et à couvert pendant 1h.

Ensuite, ajoutez les courgettes, les olives vertes et enfin les longans préalablement pelés et poursuivez la cuisson pendant 30 minutes.

Les longans vont apporter de la sucrosité au plat et il se pourrait que la chair se détache du noyau pendant la cuisson, pensez à retirer les noyaux avant de servir. Les olives quant à elles, vont apporter du salé et équilibrer les saveurs.

A déguster avec de la coriandre fraichement ciselée et de la semoule.