Mea Reka : Quiche au saumon fumé

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 90 minutes

Ingrédients :

Pâte brisée fait maison : 1

Saumon fumé : 150 g

Poireau : 1

Œufs : 4

Lait demi écrémé : 60 cl

Aneth : 2 tiges

Oignon vert : 1 tige

Câpres : 2 c.à.s

Sel/poivre : au goût

Bouillon de volaille en poudre : 1 c.à.c (faculttaif)

Pâte brisée sans œuf :

Farine standard : 250 g

Beurre doux : 120 g

Eau claire : 7 cl

Sel fin : 1 pincée

Préparation :

Sur le plan de travail ou dans un saladier, disposez la farine en fontaine, ajoutez le beurre froid coupé en dés et le sel. Du bout des doigts et jusque dans la paume des mains, travaillez et frottez les éléments ensemble de manière à obtenir une texture sablonneuse. Ensuite, disposez à nouveau en fontaine et ajoutez l’eau au centre. Du bout des doigts, commencez à remuer en incorporant le mélange farine et beurre au fur et à mesure et jusqu’à l’obtention d’une boule (sans trop la travailler). Filmez-la et laissez reposer au réfrigérateur 30 minutes ;

Pendant ce temps, découpez le saumon fumé en lanières, émincez le poireau, ciselez l’aneth et l’oignon vert.

Dans une poêle avec de l’huile d’olive et un peu de beurre, faites revenir les poireaux quelques minutes, ajoutez le bouillon de volaille pour apporter plus de goût, assaisonnez de poivre, mélangez bien l’ensemble puis laissez refroidir de côté.

Pendant ce temps, abaissez la pâte (3 à 5 millimètres), placez-la dans le moule puis piquez-la à l’aide d’une fourchette.

Dans la foulée, préparez l’appareil à quiche en battant les œufs avec le lait, du sel et du poivre.

A présent, disposez les poireaux dans le fond de tarte, les câpres, le saumon, les herbes aromatiques, versez l’appareil et enfournez pendant 30 à 35mn à 180°C.

A déguster avec une belle salade.