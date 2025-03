Mea Reka : Poulet rôti aux mangues

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Préparation : 40 mn

Cuisson : 45 à 60 mn

Ingrédients :

Cuisse de poulet : 6

Mangue mûre : 2

Oignon : 1

Ail : 1 tête

Curry : 1 c.à.s

Cumin : 1 c.à.c

Sauce soja sucrée : 4 c.à.s

Sauce soja salée claire : 2 c.à.s

Thym : 2 branches

Laurier : 4 feuilles

Poivre : au goût

Huile d’olive : 1 filet

Préparation :

Epluchez et découpez les mangues en gros quartiers. Découpez l’oignon en paysanne. Conservez les gousses d’ail en chemise.

Dans un petit bol, préparez la marinade : mélangez ensemble les deux sauces soja, le curry, le cumin, le thym et le laurier, le poivre et le filet d’huile d’olive.

Dans un grand plat à four, mélangez les cuisses de poulet avec la marinade, les oignons et les gousses d’ail puis ajoutez les morceaux de mangue. Mélangez à nouveau, sans écraser les mangues et laissez mariner entre 20 et 30 minutes.

Une fois cette étape passée, enfournez à 180°C pendant 45 à 60 minutes suivant la taille de vos cuisses de poulet.

A servir avec par exemple, un riz chaud ou de la semoule.