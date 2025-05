Mea Reka : Poisson cru à la javanaise

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en : 30 minutes

Ingrédients :

Thon frais (blanc ou rouge) : 600 g

Concombre : 1

Tomate : 2

Carotte : 1

Oignon rouge : ½

Ail/gingembre : au goût

Oignon vert : 1 tige

Coriandre : 1 tige (facultatif)

Poivre : au goût

Graines de sésame : au goût

LA SAUCE :

Sauce soja claire : 4 c.à.s

Sauce Worcestershire : 2 c.à.s

Vinaigre de riz : 1 c.à.s

Huile de sésame : 5 à 6 c.à.s

Préparation :

Découpez le concombre en biseaux et les tomates cerises quartier et râpez la carotte. Emincez l’oignon rouge, hachez l’ail et le gingembre et ciselez les oignons verts et la coriandre si vous en avez.

Découpez le thon bien frais en cubes ou en morceaux de mêmes calibres.

Dans la foulée, mélangez ensemble, la sauce soja claire, le worcestershire et le vinaigre de riz.

Dans un saladier, faites mariner quelques minutes le poisson avec la moitié de la sauce, du poivre, l’oignon, l’ail et le gingembre.

Une fois fait, ajoutez les légumes puis le reste de sauce et terminez par l’huile de sésame et les herbes aromatiques. Dressez aussitôt avec une touche de graines de sésame.

A servir sans attendre avec l’accompagnement de votre choix !