Mea Reka : Plateau apéritif de chicken fingers et brocolis crus, avec mayonnaise

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 40 minutes

Ingrédients :

Blanc de poulet : 2

Brocoli : 1 à 2 suivant la taille

Fécule de maïs : 2 à 3 c.à.s

Œuf : 2

Chapelure : 1 tasse

Curry : 1/2 c.à.c

Paprika : 1/2 c.à.c

Ail en poudre : 1/2 c.à.c

Origan déshydraté : 1 c.à.c

Sel, poivre : au goût

Huile de tournesol

Mayonnaise sans œufs :

Haricots blancs en conserve : 200 g

Moutarde de Dijon : 1 c.à.s

Vinaigre de cidre : 2 c.à.s

Huile de colza : 6 c.à.s

Huile d’olive : 3 c.à.s

Echalote : 1/2

Ail : 1 gousse

Sel, poivre : au goût

Préparation :

Préparez la sauce mayonnaise : Dans un mixeur, mettez les haricots blancs rincés et égouttés, la moutarde de Dijon, le vinaigre de cidre, l’huile de colza et d’olive, l’échalote, l’ail, du sel et du poivre et mixez le tout jusqu’à l’obtention d’une texture semblable à de la mayonnaise.

Ensuite, détachez les bouquets du brocoli, rincez et séchez-les à l’aide de papier absorbant.

Dans la foulée, taillez les blancs de poulet en lanières, assaisonnez-les avec un mélange de sel, de poivre, de curry, de paprika, d’ail en poudre et d’origan déshydraté.

Aussitôt fait, passez-les dans les trois éléments de la panure, c’est-à-dire la fécule de maïs, puis les œufs battus puis la chapelure.

Dans un poêle bien chaude avec un peu d’huile, faites paner les lanières de poulet jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées puis débarrassez sur du papier absorbant.

Dressez le tout sur un plateau apéritif et dégustez à la bonne franquette.