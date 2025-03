Mea Reka : Pizza pepperoni revisitée

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 35 mn

Ingrédients :

Pain baguette (type rustiguette) : 2 à 3

Tomates concassées ou purée de tomates : 350 g

Poivron grillé en bocal : 1 bocal

Tomates fraiches : 6

Mozzarella râpée : 200 g

Pepperoni : 100 à 150 g (ou selon son goût)

Basilic frais : 8 à 10 feuilles

Origan séché : 1 c.à.s

Oignon : 1/2

Ail : 1 tête

Sel, poivre : au goût

Huile d’olive

Thym

Crème de vinaigre balsamique

Préparation :

Découpez les tomates en rondelles, les poivrons en lanières et hachez l’oignon et l’ail.

Dans une casserole avec de l’huile d’olive, faites suer l’oignon et l’ail haché, ajoutez l’origan, les tomates concassées ou en purée, salez et poivrez, mélangez et laissez cuire sur feu doux quelques minutes. Si votre préparation est trop acide, n’hésitez pas à rajouter 1 c.à.c de sucre.

Dans un petit ramequin, mélangez de l’ail râpé et du thym avec de l’huile d’olive (8 cl). Dans la foulée, tranchez le pain en deux dans la longueur et à l’aide d’une petite cuillère, badigeonnez toute la surface de cette huile parfumée.

Sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé ou sur une grille, déposez les tranches de pain et enfournez entre 3 à 5 minutes sous le grill de votre four, juste le temps qu’elles soient dorées.

Les tranches de pain sont grillées à point, étalez un peu de sauce, ajoutez quelques rondelles de tomates, les poivrons, la mozzarella râpée et les pepperoni et enfournez à nouveau pendant quelques minutes.

A la sortie du four, ajoutez du basilic fraichement ciselé et un filet de crème de vinaigre balsamique et servez aussitôt.

A déguster à la bonne franquette !