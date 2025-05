Mea Reka : Pavés de ha’ura à la provençale

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 35 minutes

Ingrédients :

Ha’ura (Espadon/Marlin) : 600 à 800 g

Tomate : 4

Poivron : 1

Oignon rouge : 1

Ail : 4 gousses

Herbes de Provence : 1 c.à.s

Thym : 2 tiges

Laurier : 2 feuilles

Bouillon de volaille : 1 c.à.c

Purée de tomate : 200 ml

Sel, poivre : selon son goût

Huile d’olive

Persil, basilic

Vin blanc* : 10 cl (facultatif)

*L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Préparation :

Découpez les tomates et l’oignon rouge en quartiers, le poivron en lanières et hachez les gousses d’ail grossièrement.

Ensuite, assaisonnez les pavés de ha’ura de sel, de poivre et d’herbes de Provence.

Dans une sauteuse avec un filet d’huile d’olive, faites cuire les pavés de ha’ura à cœur rosé et débarrassez de côté.

Dans la même sauteuse avec un filet d’huile d’olive, faites revenir l’oignon et l’ail. Ajoutez les tomates et les poivrons et laissez cuire quelques instants. Puis rajoutez le vin blanc (ou de l’eau), le bouillon de volaille en poudre, la purée de tomates, le thym et le laurier et laissez mijoter 15 à 20 minutes sur feu doux à moyen.

Enfin, versez la préparation dans un plat à service, disposez les pavés de ha’ura et terminez par une touche de persil ou basilic fraichement ciselé.

A déguster sans attendre avec un riz bien chaud.