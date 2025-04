Mea Reka : Pâtes complètes au ha’ura, crème curry moutarde

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 25 minutes

Ingrédients :

Pâtes complètes de votre choix : 500 g à 1kg

Ha’ura (espadon/marlin) : 500 g

Petits pois surgelés : 150 g

Oignon : 1/2

Ail : 2 gousses

Curry : 1 c.à.s

Bouillon de volaille en poudre : 1 c.à.c

Moutarde à l’ancienne : 1 c.à.s

Crème liquide entière : 40 à 50 cl

Persil : 1 tige

Aneth : 1 tige

Sel, poivre : au goût

Huile d’olive

Préparation :

Découpez le poisson en cubes de même épaisseur, assaisonnez de sel et de poivre, un filet d’huile d’olive, du persil et de l’aneth fraichement ciselé.

Dans une sauteuse, faites sauter le poisson à cœur rosé et débarrassez de côté.

Toujours dans la même poêle, faites revenir l’oignon et l’ail émincé, ajoutez la moutarde, le bouillon de volaille et le curry, mélangez bien puis ajoutez la crème liquide. Mélangez à nouveau et réservez de côté.

A présent, faites cuire les pâte AL Dente dans de l’eau bouillante salée, ou comme moi, avec du bouillon de volaille ou de légumes. Ça leur donne plus de goût !

A mi-cuisson des pâtes, ajoutez les petits pois. Une fois cuit et avant de les égoutter, récupérez un peu de jus de cuisson.

Pour finir, remettez la crème sur le feu, ajoutez les pâtes et petits pois, du jus de cuisson et le poisson. Mélangez bien l’ensemble et servez aussitôt.

A servir en plat principal avec une salade verte.