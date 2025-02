Mea Reka : Médaillons de bonite panés au panko, sauce curry lait de coco

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 pers

Prêt en 30 mn

Ingrédients :

Filet de bonite : 600 à 800 g

Panko (chapelure japonaise) : 100 g

Fécule de maïs : 2 à 4 c.à.s

Œufs : 2 à 3

Oignon : 1

Ail : 2 gousses

Gingembre : 1/2 doigt (ou selon votre goût)

Curry : 1 c.à.s

Bouillon de volaille en poudre : 1 c.à.s

Lait de coco : 50 cl

Huile de tournesol

Sel, poivre : au goût

Oignon vert, Coriandre

Combawa : 1 (facultatif)

Préparation :

Préparez les éléments de la panure, c’est-à-dire, la fécule de maïs, les œufs battus et le Panko.

Découpez le filet de poisson en médaillons de 3 à 5 cm d’épaisseur et assaisonnez-les avec du sel, du poivre et un peu de curry. Puis passez-les en premier dans la fécule de maïs, puis les œufs battus et enfin le Panko.

Dans une poêle chaude avec un peu d’huile de tournesol, faites paner les médaillons de poisson jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés mais à cœur rosé puis débarrassez de côté.

Dans une seconde poêle, faites revenir l’oignon, l’ail et le gingembre émincé. Ajoutez le curry et le bouillon de volaille en poudre, mélangez bien l’ensemble et versez le lait de coco. Laissez mijoter sur feu très doux quelques minutes.

Dans des assiettes creuses, ajoutez en premier un fond de sauce, puis déposez quelques médaillons de bonite. Terminez avec une touche d’herbes aromatiques et du zeste de combawa pour relever le plat.

A déguster sans attendre avec un riz bien chaud ou du fe’i rôti.