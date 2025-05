Mea Reka : Linguine aux crevettes, façon shrimp scampi

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 25 minutes

Ingrédients :

Linguine : 500 g

Crevettes fraiches ou surgelées : 500 g

Echalote : 1

Ail : 4 à 6 gousses

Piment en flocons : 1 c.à.s

Vin blanc : 10 cl

Jus de citron : 1 à 2 citrons

Persil : 1 à 2 tiges

Sel, poivre : au goût

Beurre doux : 50 g

Huile d’olive

Préparation :

Pour cette recette, vous pouvez utiliser des crevettes décortiquées, mais personnellement je les préfère entières car elles apportent plus de goût. Toutefois, je vous conseille de retirer les antennes, les pâtes et les rostres.

Ensuite, hachez l’échalote et l’ail et ciselez le persil.

Dans la foulée, faites cuire les linguine Al Dente dans de l’eau bouillante salée et réservez de côté.

Dans une sauteuse avec du beurre et de l’huile d’olive, faites sauter les crevettes avec un peu d’ail et le piment, assaisonnez de sel et de poivre puis débarrassez de côté.

Toujours dans la même sauteuse avec un complément de beurre, faites revenir les échalotes et l’ail. Ensuite, ajoutez le vin blanc et le jus de citron. Laissez mijoter quelques secondes puis incorporez les crevettes, les pâtes et le persil.

Mélangez bien l’ensemble et servez aussitôt.