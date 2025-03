Mea Reka : gratin de fe’i et poireau

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 45 minutes

Ingrédients :

Fe’i bien mûr : 8 à 10

Poireau : 1

Crème fraiche liquide : 40 cl

Fromage râpé : 100 g

Bouillon de volaille en poudre : 1 c.à.s

Sel, poivre : au goût

Thym

Huile d’olive

Beurre

Ail

Préparation :

Le fe’i dit plantain des montagnes est une espèce bien de chez nous et il en existe plusieurs variétés. Il est moins sucré que sa cousine la banane et on l’associe généralement à un plat salé. Et qui dit gratin, dit cuisson au four, donc on pense à le préchauffer à 180 °C et on graisse un plat à gratin avec du beurre et de l’ail.

Ensuite, Pelez et découpez les fe’i en deux dans le sens de la longueur puis disposez-les dans le plat à gratin. Salez, poivrez et parsemez le thym et le fromage.

Une fois fait, taillez le poireau finement et faites revenir dans de l’huile d’olive. Ajoutez un peu de bouillon de volaille en poudre pour apporter du goût et ajoutez de la crème liquide.

Dès que ça commence à bouillir, versez la préparation sur les fe’i et hop ça part au four pour une trentaine de minutes.

A déguster chaud ou tiède avec vos grillades préférées.