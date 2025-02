Mea Reka : Bruschette avocado tuna crudo

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 pers

Prêt en 30 mn

Ingrédients :

Pain baguette de votre choix : 1

Avocat : 1

Thon : 250 g

Câpres : 2 c.à.s

Tomate : 2 à 3

Citron : 2

Basilic frais : 1 tige

Thym : 1 tige

Ail : 1 à 2 gousses

Sel, poivre : au goût

Huile d’olive

Parmesan : 2 c.à.s

Crème de vinaigre balsamique

Préparation :

Récupérez la chair de l’avocat, écrasez-la à la fourchette et mélangez avec les feuilles de basilic fraichement ciselées, le jus d’un citron, du sel et du poivre et réservez au frais.

Dans la foulée, découpez les tomates en fines tranches et réservez de côté.

Ensuite, découpez le thon en petits cubes. Dans un bol, mélangez-les avec un filet d’huile d’olive, du zeste de citron, les câpres, du sel et du poivre et réservez au frais.

Découpez le pain en plusieurs tranches et à l’aide d’une petite cuillère, badigeonnez-les avec de l’huile d’olive mélangée avec de l’ail râpé et du thym.

Sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, déposez les tranches de pain, sur le dessus, déposez des tranches de tomates, ajoutez du sel, du poivre et un filet d’huile d’olive.

Enfournez sous le grill du four à 200°C, le temps de faire dorer.

A la sortie du four, garnissez les tranches de pain avec l’écrasé d’avocat et le tartare de thon. Assaisonnez de sel et de poivre si nécessaire, un filet d’huile d’olive, une touche de parmesan, de la crème de vinaigre balsamique puis terminez par un filet de jus de citron.

A déguster à l’apéro ou en entrée accompagnée d’une salade de crudités.