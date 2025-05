Mea Reka : Bouquet de brocoli rôti et sauce au yaourt grec

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 35 minutes

Ingrédients :

Brocoli : 1 à 2 suivant la taille

Yaourt grec : 1 pot de 650 g

Jus de citron : 1 citron

Vinaigre balsamique blanc : 1 à 2 c.à.s

Ail : 1 à 2 gousses

Aneth frais ou déshydraté : selon son goût

Fleur de sel : 1 à 2 c.à.c

Paprika fumé : 1 c.à.c

Sel, poivre : selon son goût

Huile d’olive

Préparation :

Détachez les bouquets des brocolis, rincez et séchez-les à l’aide de papier absorbant. Placez le tout sur une plaque à four tapissée de papier sulfurisé, assaisonnez de fleur de sel, de poivre, de paprika fumé et d’un filet d’huile d’olive puis enfournez 20 à 25 minutes à 180°C.

Pendant ce temps préparez la sauce d’accompagnement : mélangez le yaourt grec avec le jus de citron, le vinaigre balsamique blanc, de l’ail râpé et de l’aneth frais ou déshydraté. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût et réservez au frais.

Pour le dressage, sortez un plat à service ou un plateau apéritif, placez la sauce au yaourt grec au centre et déposez les bouquets de brocoli rôti tout autour.

A servir sans attendre, et voilà une façon de déguster les brocolis à l’apéro.