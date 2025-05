Mea Reka : Beignets de tuna

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 30 minutes

Ingrédients :

Thon au naturel : 2 boîtes de 185g

Farine standard : 200 g

Œufs : 2

Lait demi écrémé : 25 à 30 cl

Wong Bok émincé : 1 poignée

Oignon jaune : 1/2

Curry : 1 c.à.s

Sel, poivre : au goût

Oignon vert : 1 tige

Aneth :1 à 2 tiges

Huile de tournesol

Bicarbonate de soude : 1 c.à.c (facultatif)

Préparation :

Emincez un peu de wong bok puis l’oignon et ciselez l’oignon vert et l’aneth.

Dans une jatte, mélangez les miettes de thon préalablement égouttées avec les aromates et les œufs. Ensuite, ajoutez le curry, le sel et le poivre puis la farine. Mélangez bien le tout et ajoutez progressivement le lait jusqu’à l’obtention d’une pâte plus ou moins consistante. Enfin, ajoutez le wong bok et mélangez à nouveau.

Pour aérer la pâte et la rendre plus digeste, vous pouvez y ajouter 1 cuillère à café rase de bicarbonate de soude.

Dans une poêle avec de l’huile chaude, déposez une cuillère à soupe de pâte pour former chaque beignet, faites- les cuire et dorer des 2 côtés quelques minutes et réservez sur du papier absorbant.

A déguster à l’apéro, en entrée ou encore en plat principal avec une bonne salade ou des pâtes.