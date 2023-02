Mana Culture du 17 février : A’amu et Raina, 2 femmes d’exception

100% Fenua – Nous vous proposons les portraits de deux femmes d’exception au parcours de vies remarquables.

A’amu connue pour ses illustrations de l’ouvrage “Hiro et Hina”, nous a accueillis dans son atelier. Elle nous parlera de son parcours et nous ouvrira les portes de son univers pictural empreint de mystère et de poésie. Et puis, hommage à Raina Chaussoy, une jeune femme partie trop tôt qui a laissé derrière elle ses œuvres et ses recherches sur l’humain. Brillante psychologue et artiste talentueuse, un ami et admirateur de son travail a tenu à ce que sa mémoire demeure et lui a rendu hommage à travers un livre et une exposition.

Présenté par Taïna Fabre