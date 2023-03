Créateurs Du Fenua : Le plaisir de l’art

Alberto V, Styliste, nous partage son parcours artistique. Intuitif et guidé, comme tous les vrais artistes, il a juste laissé sa créativité l’entraîner au fil de l’eau vers les rivages de sa nouvelle vie. À coup d’innovations portées par un goût très sûr et une appétence prononcée pour le mélange des genres et des styles, Alberto V. impose très rapidement sa patte tout en incluant de plus en plus d’éléments typiquement polynésiens dans ses créations. Suivi de Tema HONG, costumière et couturière talentueuse, depuis toujours son cœur est tournée vers le partage et l’amour. Si Tema maîtrise parfaitement dessins et croquis, c’est surtout la partie confection qui l’enthousiasme car elle est pour lui la plus vivante, celle où l’on a juste à se laisser guider par l’instant présent. Comme elle le dit si bien, la nuit porte conseil. Mais à certains, elle apporte même l’Inspiration avec un grand I. Pour finir, Atea Rachal est une jeune femme de 32 ans toute simple, qui a eu la chance de grandir dans un environnement particulièrement propice à sa future vocation, nourrie par toute l’exubérance de la nature polynésienne à Papeari. Sa passion pour les fleurs, alimentée par un papa qui consacrait tout son temps à son jardin, lui a inspiré des rêves auxquels elle a eu le courage de croire et qu’elle a réalisés pas à pas en déroulant avec confiance le fil de sa vie. Aujourd’hui, elle est à la tête de Garden by Atea, une petite entreprise au sein de laquelle elle s’épanouit, mais qui n’est pas pour autant l’aboutissement de toutes ses ambitions.