Créateurs Du Fenua : De l’ombre à la lumière

Peu de personnes sont parvenues à se faire une place dans le monde de l’événementiel, de la beauté, de la mode et de la création artistique en Polynésie française comme Shelby HUNTER, chorégraphe, styliste et coach Miss et Mister Tahiti entre autres. Un parcours aussi singulier qu’extraordinaire pour lequel elle rend un hommage appuyé à sa grand-mère maternelle, Laiza, qui l’a élevée, mais qui a surtout perçu ses nombreux dons, elle qui à toujours cru en elle et sans laquelle elle n’aurait peut-être pas réussi « à évoluer dans tous ses talents ». Suivi de Teva MAMATUI l’un des stylistes végétaux les plus talentueux de sa génération. Ce touche-à-tout épris de beauté s’est d’abord consacré à la danse traditionnelle avant de se passionner pour la création de costumes, notamment végétaux. Une passion inspirée en grande partie par celle qui partage sa vie, Orlane Lehmann, professeur de ‘ori Tahiti au Conservatoire. Ainsi, il nous présente l’une de ses plus belles créations dans notre magazine. Pour finir, Vetea TOATITI, que tous connaissent plutôt sous son prénom seul de Vetea, est l’héritier particulièrement talentueux d’une lignée maternelle de couturières, qui remonte au moins à son arrière-grand-mère. Réputé pour ses costumes végétaux, il nous relate son parcours aussi atypique qu’exemplaire jusqu’à la création toute récente de sa marque, Me-etu, « celui qui prend son envol » le bien-nommé, en Rurutu.