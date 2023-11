A tāu’aparau ana’e : Quelle place pour le va’a au fenua ?

100% FENUA – la rédaction de TNTV vous propose un débat en français animé par Mike Leyral sur le thème de la citoyenneté polynésienne.

Quels seraient les atouts de la citoyenneté pour le fenua et pour les Polynésiens qui la demanderont ? Qui pourra en bénéficier ? Ces nouveaux droits risquent-ils de créer des inégalités ? Les terres et les emplois seront-ils plus facilement accessibles ? Les habitants des archipels auront-ils intérêt à la demander ? Le projet de citoyenneté ma’ohi est-il conforme à la Constitution ? Autant de questions sensibles, autour des concepts délicats de l’ethnie, de l’appartenance à une terre, d’une vision commune de l’avenir. Elus et spécialistes en débattront avec Mike Leyral.