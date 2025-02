L’âme du tatouage : Patu, l’âme dans sa culture

100% Fenua – Patu est un artiste tatoueur qui s’est révélé ces dernières années comme un artiste accompli et des plus convoités, à la créativité et à la patte reconnue. Pourtant tout n’a pas été facile pour l’enfant de Mama’o. il a fallu se battre et prouver sa motivation afin de devenir celui qu’il allait être. Dans Patu, l’âme dans sa culture, nous suivons ce magnifique personnage qui nous raconte son histoire, et comment sa quête du tatouage a éveillé en lui son envie de maîtriser des pans entiers de sa culture polynésienne.

Bleu Lagon Productions / Mérapi Productions