100% Fenua -Plongez dans l’univers de ce tatoueur d’exception et découvrez ses inspirations et sa vision de cet art ancestral. À travers des images saisissantes, ce documentaire inédit vous propose une immersion captivante dans l’univers du tatouage, portée par la passion et le savoir-faire d’Aukara.

Bleu Lagon Productions / TNTV