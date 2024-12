Koh Lanta La Tribu Maudite – Finale épreuve des poteaux (2e partie)

Les trois finalistes vont s’affronter sur la mythique épreuve des Poteaux. Qui restera en place le plus longtemps et pourra alors choisir son co-finaliste ? Les deux derniers aventuriers restants seront alors départagés par le Jury Final. Et l’un de ces rescapés remportera 100 000 euros et le titre envié d’ultime aventurier, après plus de quarante jours d’efforts et de privations !