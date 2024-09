Koh Lanta La Tribu Maudite – Épisode 6

22 nouveaux naufragés ont quitté leurs quotidiens pour venir découvrir Koh-Lanta et se frotter à la grande aventure ! 2 figures marquantes de Koh-Lanta sont elles aussi de la partie : Frédéric, le grand gagnant de l’édition Koh-Lanta le Feu Sacré et Ugo, le grand héros du Koh-Lanta La Légende, et gagnant de sa première saison à Johor en Malaisie. Qui survivra à ce Koh-Lanta, la Tribu Maudite ? Ils sont 24 et à la fin il n’en restera qu’un !