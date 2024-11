C’est une saison de Koh-Lanta totalement inédite qui attend les téléspectateurs : plus d’aventuriers, plus de surprises, plus de risques d’être éliminé, et encore plus de retournements de situation ! 22 nouveaux naufragés ont quitté leurs quotidiens pour venir découvrir Koh-Lanta et se frotter à la grande aventure !