Koh-lanta La Revanche Des 4 Terres – Épisode 8

L’aventure s’accélère, c’est l’heure de la Réunification dans Koh-Lanta, la revanche des 4 terres ! Après avoir défendu les couleurs de leurs Terres, puis celles des Jaunes ou des Rouges, l’aventure devient individuelle et cela influe sur les choix stratégiques… D’anciennes complicités renaissent, d’autres se créent mais tous craignent le verdict des ambassadeurs, première étape cruciale de la Réunification. Les rouges et les jaunes explosent ! Entre exploits désormais individuels et tactiques revisitées, cette Réunification de la Revanche des 4 Terres s’annonce explosive !