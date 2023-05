100% FENUA – Le drone aérien est arrivé à Tahiti dans les années 2010. Au-delà de servir à voir plus haut et plus loin, un drone peut aussi récolter des données, cartographier, épandre des produits, ou encore inspecter des endroits où l’humain pourrait difficilement aller. Nous verrons que les drones peuvent être un beau prolongement de l’action de l’homme, typiquement en milieu insulaire…