Initiatives Fenua, le doc : le va’a un héritage économique

100% FENUA – Symbole culturel, le va’a est également un pilier économique qui a évolué. Cette pirogue traditionnelle a depuis intégré des matériaux modernes. Aujourd’hui, le va’a représente bien plus qu’un sport. Il est au coeur d’une économie florissante qui soutient artisans, entrepreneurs et communautés locales. Direction Rimatara où certains habitants continuent de fabriquer leur embarcation en bois de façon traditionnelle. Aujourd’hui, elles sont fabriquées en résine et fibre de verre voire de carbone alliant légèreté et robustesse…

Bleu Lagon Productions / Mérapi Productions