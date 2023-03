Initiatives Fenua, Le Doc : l’aéronautique au fenua – des métiers et des ailes

100% FENUA – Prendre l’avion est aujourd’hui est devenu une banalité. Pour cela, les métiers de l’aéronautique font appel à des compétences bien précises plus ou moins connues du grand public. Derrière un simple billet d’avion, une multitude d’hommes et de femmes travaillent pour le respect des horaires des compagnies aériennes et de la sécurité de leurs passagers. Beaucoup d’emploi et de savoir-faire made in fenua en découlent : des ailes pour bon nombre de jeunes polynésiens.

Films du Pacifique Tahiti