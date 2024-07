100% Fenua – Le Heiva à Tahiti représente avant tout un moment de partage et une opportunité unique de transmettre notre culture. La danse tahitienne demeure l’un des arts les plus emblématiques de la Polynésie. Invitée de l’émission, Manouche MARAETEFAU épouse MAHAMOUD, chef de groupe de Hei Rurutu, partage son expérience en tant que cheffe de groupe et danseuse.