100% FENUA – Cette semaine dans Fenua Foot, on démarre avec la Coupe U18 où Pirae affronte Tefana. Ensuite, direction la Ligue 2 avec le choc entre Arue et Punaruu. Enfin, on fait un point avec les Toa Aito qui se préparent activement pour sa demi-finale contre la Nouvelle-Calédonie

Réalisé par Patrick Ploton – Fédération Tahitienne de Football