En Cuisine Pour 1000frs : Tartare de thon à la mangue

100 % Fenua –

Ingrédients :

1 morceau de thon 740F

1 orange 65F

1 mangue 95F

Menthe fraîche 35F

Huile d’olive, assaisonnement du jour 45F

Total du jour : 980F

*Prix au kg à l’achat le jour du tournage de l’émission

Recette :

Coupez d’abord le thon blanc en tartare, c’est-à-dire en petits cubes de taille égale. Réservez de côté dans un grand bol de mélange.

Epluchez ensuite la mangue et taillez également le fruit en brunoise. Pour l’orange, taillez des segments après l’avoir épluché, puis en cubes de taille plus grande. Hachez finement ensuite un peu de menthe fraîche et d’oignons verts du jardin.

Ajoutez les fruits au poisson et mélangez. Assaisonnez de jus de citron, d’huile d’olive, de sel, de poivre et d’un peu de pâte de gingembre si vous en avez au frais.

Servez de suite avec la menthe fraiche !