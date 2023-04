En Cuisine Pour 1000frs : Salade froide de pâtes

100% Fenua –

Ingrédients :

1 coquillette 129F

½ paquet de surimi 195F

Oignon rouge 65F

½ mais 45F

Assaisonnement du jour, mayonnaise 135F

Total du jour : 569F

*Prix au kg à l’achat le jour du tournage de l’émission

Recette :

Faites cuire d’abord les coquillettes dans une grande casserole d’eau salée puis réservez au frais.

Une fois les pâtes froides, taillez finement un peu de surimi et d’oignons rouges. Ajoutez ces derniers aux pâtes, ajoutez ensuite le mais puis assaisonnez d’un peu de mayonnaise, d’herbes fraiches, oignons verts, persil ou coriandre fraiche. Salez et poivrez bien, un trait de vinaigre rouge et réservez votre salade au frais.

Servez à table avec un bon barbecue !