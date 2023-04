En Cuisine Pour 1000frs : Salade de fruits au pamplemousse

100% Fenua –

Ingrédients :

1 pamplemousse 350F

1 pomme 65F

1 orange 65F

1 mangue 95F

½ papaye 155F

Menthe fraîche 35F

Total du jour : 765F

*Prix au kg à l’achat le jour du tournage de l’émission

Recette :

Epluchez d’abord tous vos fruits. Coupez ensuite la pomme et la mangue en petits cubes.

Taillez ensuite la papaye en cubes plus gros et commencez à mélanger le tout. Taillez des segments de pamplemousse et d’orange.

Taillez finement un peu de menthe fraîche et mélangez le tout. Réservez au frais avant de servir la salade de fruits à table.