En Cuisine Pour 1000frs : Rillettes de sardine et ses toasts

Ingrédients :

Concombre 55F

Mais 40F

1 citron vert 50F

Vinaigre et épices 50F

Persil 50F

2 boites de sardine 148F

Mayonnaise 55F

Pain 200F

Total du jour : 648F

*Prix au kg à l’achat le jour du tournage de l’émission

Recette :

Récupérez d’abord la chair des sardines dans un bol en faisant bien attention à les vider de leurs arrêtes et de leur jus.

Taillez ensuite en petits cubes le concombre et ajoutez-le aux sardines.

Ajoutez ensuite l’assaisonnement : 1 à 2 càs de mayonnaise, sel, poivre, persil frais haché et un trait de vinaigre et de jus de citron. Continuez en ajoutant le maïs et le concombre coupé puis réservez au frais.

Faites toaster vos tranches de pain avant de passer à table et servez-les avec les rillettes de sardine.