En Cuisine Pour 1000frs : Poulet crémeux aux champignons

100% Fenua –

Ingrédients :

1 boite de champignons 230F

½ botte persil 50F

1/2 oignon 57F

1 gousse d’ail 5F

1/4L de crème liquide 148F

Assaisonnement du jour 55F

Pilons de poulet 362F

Total du jour : 820F

*Prix au kg à l’achat le jour du tournage de l’émission

Recette :

Taillez les cuisses de poulet en cubes. Puis coupez finement un peu d’oignon, de persil et d’ail.

Dans une grande casserole, faites revenir d’abord les oignons et l’ail dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez ensuite le poulet et faites cuire quelques minutes puis réservez de côté.

Dans la même casserole, ajoutez les champignons en boite vidés de leur jus et laissez cuire pour les rendre plus secs. Ajoutez de nouveau le poulet pré-cuit, la crème liquide, le persil frais haché, et laissez cuire quelques minutes. Servez bien chaud à table.