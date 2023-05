En Cuisine Pour 1000frs : Papillotes de saumon au four

Ingrédients :

2 filets de saumon surgelés 774F

1 courgette 121F

1 citron 20F

½ oignon rouge 25F

Ail, gingembre, huile, épices au choix, persil frais 55F

Total du jour : 995F

*Prix au kg à l’achat le jour du tournage de l’émission

Recette :

Coupez d’abord la courgette en rondelles fines. Faites de même avec l’oignon rouge et le citron.

Puis dans des feuilles de papier cuisson déposez individuellement un morceau de saumon, arrosez d’huile d’olive, ajoutez du sel, du poivre, des baies roses, du persil ciselé minute. Ajoutez ensuite les rondelles de courgettes et de citron pour les couvrir entièrement.

Fermez et pliez chaque papillote et faites cuire au four doucement pendant 20 minutes. Servez bien chaud avec un peu de riz ou de légumes vapeur.