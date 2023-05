Face cachée : pile ou face

100% Fenua – Mini-série de 4 épisodes et d’un magazine réalisés par les élèves de l’ISEPP.

Episode 1 : Anavai est une étudiante universitaire qui travaille dur malgré les problèmes à la maison. Son père ne valorise pas ses études et lui laisse toues les tâches ménagères. Elle est ambitieuse et veut réussir pour être indépendante plus tard. Elle ne peut pas participer à des activités avec ses amis car elle n’a pas d’argent de poche. Sa mère est une femme au foyer qui s’occupe des tâches quotidiennes de la maison. Anavai souffre de cette situation mais essaie de garder le moral.