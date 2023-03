Violences conjugales : Te manao o te vahine

100% FENUA – Chaque année, en Polynésie française, on estime à presque 3 000 le nombre de signalements de violences faite aux femmes dont environ 50 % sont des violences conjugales, une réalité qui malheureusement fait partie d’un quotidien. Briser le silence, témoigner, c’est un pas à franchir, difficile certes, mais qui peut parfois sauver des vies. Ina, Marguerite, Moevai et tant d’autres ont franchi le pas et grâce aux nombreuses institutions, aux services du gouvernement, aux associations existantes, elles ont pu fuir la violence. Il leur faut maintenant se reconstruire.

Le documentaire fait un état des lieux de la situation, propose surtout des pistes de solutions et met en avant le travail extraordinaire réalisé sur le terrain par les associations pour lutter contre ce fléau.

Video Prod