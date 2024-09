Michel Poroi, guitariste

100% Fenua – Michel Poroi est une figure incontournable de la musique au Fenua et dans le Pacifique. Ce documentaire inédit vous invite à mieux le connaître à travers des interviews de proches, des images d’archives. Devant la caméra, il nous ouvre les portes de sa maison, et nous raconte des anecdotes sur son passé et les moments marquants de sa vie.

Rama Rama Production. En collaboration avec JMC Production, le Service du Patrimoine Archivistique et Audiovisuel et TNTV.