Maupiti – Onoiau – Manuia – 60 ans

100% FENUA –Le Manuia était un bateau qui naviguait aux Iles-Sous-Le-Vent. Le 26 mai 1963, il est projeté sur le récif à l’entrée de la passe Onoiau à Maupiti. Le bateau revenait de Huahine, avec à son bord des dizaines de passagers partis à l’inauguration d’une église à Haapu. Peu avant l’entrée de la passe Onoiau, c’est le drame. Les plus chanceux échappent à la mort. Malheureusement, 9 passagers décèdent, et il y a 6 disparus. 60 années après, des survivants du naufrage reviennent sur la plus grande tragédie que Maurua (Maupiti) ait connue.