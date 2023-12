Eco-culture, l’environnement par la culture

100% Fenua – La Direction de l’Environnement a relancé cette année l’opération de nettoyage des plages sur 12 atolls aux Tuamotu et a mandaté le bureau d’étude PAE TAI PAE UTA pour Pukarua, Tureia, Fakahina et Fangatau. Réalisé par Ingrid et André Vohi, le documentaire retrace en image les missions de ramassage des déchets et de sensibilisation de la population menées sur ces 4 atolls. Le binôme a par la même occasion présenter leur concept d »ECO CULTURE, la protection de l’environnement par la culture. Dans cette nouvelle façon de protéger notre beau fenua, les Vohi ont mis l’accent sur la relation entre le mythe de la création du monde, le divin, la religion, le rituel du PU FENUA (le placenta enterré sous un arbre fruitier) et la nature qui nous entoure.

Crédit photo : Pae Tai Pae Uta