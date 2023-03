Dynastie Pomare : épisode 3 – Pomare 3 et 4

100% FENUA – Pris en main par les missionnaires qui pensaient instaurer un régime parlementaire à l’anglaise, Pomare 3, maladif décède à l’âge de 7 ans. Il sera remplacé par sa soeur Pomare 4 qui entrera dans l’histoire comme étant la reine ayant eu le plus long règne: 50 ans. De par son charisme et sa volonté, Pomare 4 a su s’imposer et se faire respecter face aux deux plus grandes puissances coloniales du 19eme siècle : l’Angleterre et la France.

Les magazines présentés par Mateata Maamaatuaiahutapu, combinent images d’archives et interviews de spécialistes de l’histoire polynésienne : Yves Babin, John Mairai, Tamatoa Bambridge, Vahi Sylvia Tuheiava Richaud, Joinville Pomare, Tamatoa Pommier et bien d’autres.