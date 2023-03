Dynastie Pomare : épisode 2 – Pomare 2 un royaume unifié

Successeur de Pomare 1, Pomare 2 ira plus loin que son père dans sa quête de pouvoir, acquis au prix d’un conflit meurtrier : la bataille de Fei pi. Il sera l’artisan de l’unification de Tahiti dont il devient le premier Roi. Pomare 2 marquera également l’histoire comme étant avec Henry Nott à l’origine de la traduction de la Bible en tahitien.

Les magazines présentés par Mateata Maamaatuaiahutapu, combinent images d’archives et interviews de spécialistes de l’histoire polynésienne : Yves Babin, John Mairai, Tamatoa Bambridge, Vahi Sylvia Tuheiava Richaud, Joinville Pomare, Tamatoa Pommier et bien d’autres.