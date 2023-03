Dynastie Pomare : épisode 1 – Pomare 1 naissance d’une dynastie

De simple chef de la plus petite des chefferies de Tahiti, Te Porionuu (actuellement Papeete, Pirae et Arue), Tu que l’on appellera plus tard Pomare 1, deviendra l’une des figures emblématiques de l’histoire. Son sens de la stratégie allié à une réelle vision politique fera de lui l’« ami » des Européens dont il se servira pour accroitre son pouvoir sur les autres chefs de Tahiti.

Les magazines présentés par Mateata Maamaatuaiahutapu, combinent images d’archives et interviews de spécialistes de l’histoire polynésienne : Yves Babin, John Mairai, Tamatoa Bambridge, Vahi Sylvia Tuheiava Richaud, Joinville Pomare, Tamatoa Pommier et bien d’autres.