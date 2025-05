‘Arora’a Ora, combattre pour la vie (AOA) – Episode 1 : L’annonce

DOCUMENTAIRE – Suivez la série documentaire-fiction sur le projet Arora’a Ora, pour la sensibilisation et la lutte contre le cancer.

Face à l’augmentation des cas de cancer en Polynésie française, des étudiants en licence de

communication lancent le projet Arora’a Ora, Combattre pour la vie (AOA), une série documentaire-fiction visant à sensibiliser le public.

Alliant témoignages réels et scènes fictives, la série met en lumière les expériences des patients, de leurs proches et des professionnels de santé pour offrir une vision humaine et diversifiée de la lutte contre le cancer.

La série Arora’a Ora comprend 3 épisodes retraçant le parcours de patients atteints de cancer, de l’annonce à l’après traitement. Le premier épisode, diffusé le 17 mai à 17h35, aborde le choc de l’annonce du diagnostic à travers les témoignages de Déborah, Lucas et Jean-Louis, accompagnés de leurs proches et du docteur Jean-François Moulin.