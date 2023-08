A hi’o i to mou’a – montagnes à découvrir

100% FENUA – Souvent en retrait face à l’océan, les montagnes polynésiennes ont pourtant de magnifiques atouts à partager. Direction les Marquises sud où Felix nous emmène en balade dans une nature à demi sauvage, Nicolas et Esther nous proposent un nouveau parcours de vie orienté santé et bien-être à Moorea. Venez découvrir le travail des protecteurs de la vallée de la Punaruu à Tahiti et leur quotidien difficile, isolés en haut des plateaux. Enfin, accompagnez les coureurs lors du Mangareva Pearl Trail 2022 au Gambier.

Documentaire réalisé par Nicolas Pérou