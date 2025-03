De 0 À 100km/h du 26 mars : Ford F-150 Raptor

100% FENUA – Retrouvez un nouveau numéro de votre magazine « De 0 à 100 km/h ».

Cette semaine, dans 0 à 100, place à un retour en force : celui du légendaire Ford F-150 Raptor ! Plus imposant que jamais, ce pick-up iconique allie puissance, robustesse et un design toujours aussi impressionnant. Cette nouvelle génération marque une évolution majeure en matière de qualité de finition, avec des matériaux plus raffinés et un habitacle plus sophistiqué, tout en conservant ses capacités tout-terrain exceptionnelles. Un monstre taillé pour l’aventure, prêt à dominer routes et sentiers avec style.

Présenté par Fred. Phaze Production