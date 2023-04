100% FENUA – Cette semaine dans 0 à 100 on essaie 2 voitures, On commence avec l’Audi Q3 dans sa version S-line qui a subi un petit facelift. Ensuite direction les Etats-Unis pour découvrir une magnifique Ford Mustang de 1965 entièrement restauré. On finira par le point sécurité routière du jour.

Présenté par Fred. Phaze Production