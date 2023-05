100% FENUA – Au programme du prochain Ciné Nui, le 10ème numéro de la saga Fast and Furious : Fast X ! Vin Diesel et compagnie sont de retour pour un nouveau film explosif ! Nous nous rendrons également à la première de l’adaptation du classique “la Petite sirène” en prises de vues réelles. Enfin nous parlerons de la comédie « Mon père et moi » avec Robert De Niro, papa de 7 enfants dans la vie.